Rusya, Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika
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Rusya, Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin füze saldırısıyla öldürülmesini şiddetle kınadığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrey Nastasin, Heniyye'ye yapılan saldırının dikkat çekici olduğunu belirterek, bölgedeki tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı. Hamas lideri Heniyye, İran'da bulunduğu sırada Tahran'daki ikametgahına düzenlenen füze saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

31.07.2024 13:47
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin füze saldırısıyla öldürülmesini şiddetle" kınadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrey Nastasin düzenlediği basın toplantısında Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.

Nastasin, Heniyye'ye yapılan saldırının, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere resmi bir davet üzerine İran'da bulunduğu sırada düzenlenmiş olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Nastasin, "Moskova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'daki ikametgahına düzenlenen füze saldırısı sonucu öldürülmesini şiddetle kınıyor." dedi.

Bölgedeki tüm tarafları itidalli olmayan çağırdıklarını kaydeden Nastasin, "Tüm tarafları bölgedeki güvenlik durumunun dramatik bir şekilde bozulmasına neden olabilecek ve geniş çaplı bir silahlı çatışmayı kışkırtabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "İsrail yönetiminin Filistin'de yarıdan fazlası çocuk ve kadınlardan oluşan 40 bin kişiyi katletmesini tüm dünyanın bilmesine rağmen (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde kahraman gibi karşılanmasını ve uzun süre alkışlanmasını" nasıl değerlendirdiklerini sorması üzerine Nastasin şu yanıtı verdi:

"Bırakın, Amerikan Kongresi üyelerini, tutumlarına göre kendi seçmenleri değerlendirsin. Bölgede kapsamlı bir barış sürecinin yeniden başlamasından, zorlayıcı senaryolardan vazgeçilmesinden ve durumun bir bütün olarak istikrara kavuşturulmasından yanayız. Tüm bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına tam olarak uygun şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika

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