Rusya iki yerleşimi kontrol altına aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun biri Donetsk, diğeri de Zaporijya bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rus birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Romanovka yerleşim birimini, Zaporijya bölgesinin de Novodarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına ve enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 122 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 600 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 18 bin 897 obüs ve havan topu ile 28 bin 957 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 37 bin 655 askerini, 228 tankını, 165 piyade savaş aracını, 123 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1223 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Aralık'ta ordunun Donetsk bölgesindeki İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.