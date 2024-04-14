Rusya, İsrail'in Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın kınanmasını isteyen İsrail'in, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılarını kınamadığını belirtti.
Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in, "Rusya'dan, İran'ın İsrail topraklarına saldırılarını kınamayı bekledikleri" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Zaharova, "Simona, İsrail'in, Kiev yönetiminin Rus bölgelerine yönelik en az bir saldırıyı kınadığını bana hatırlatır mısın? Hatırlamıyor musunuz? Ben de hatırlamıyorum. Ancak İsrailli yetkililerin, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin eylemlerini destekleyen düzenli açıklamalarını hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, "İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umuyoruz." açıklamasını yapmıştı.
İsrail'in Moskova Büyükelçisi Halperin, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Rusya'dan İran'ın İsrail topraklarına saldırılarını kınamayı bekledikleri yönünde açıklamada bulunmuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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