Rusya, Japonya'nın Kuril Adası Protestosuna Yanıt Verdi - Son Dakika
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Rusya, Japonya'nın Kuril Adası Protestosuna Yanıt Verdi

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Rusya, Japonya'nın Putin'in Kuril Adaları ziyaretini protestosunu reddederek egemenliğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine tepkisini protesto ederek, Moskova'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin dokunulmaz olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya tarafının Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaretine tepki verdiği belirtildi.

Bu nedenle Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'nun bakanlığa çağrılarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin tarafından kabul edildiği kaydedilen açıklamada, "Galuzin, Büyükelçiye Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Putin'in ziyaretine ilişkin yaptıkları açıklamaları sert şekilde protesto ettiklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus tarafı, Rusya'nın Güney Kuril Adaları üzerindeki egemenliğinin ve hukuki yetkisinin dokunulmaz olduğunu vurguladı. Bu topraklar, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak ülkemize geçti. Bununla ilgili hususlar, Müttefik Devletlerin anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alıyor. Japonya tarafının bu gerçeği doğrudan veya dolaylı şekilde sorgulama girişimleri, kesinlikle kabul edilemez ve yasa dışıdır."

Tokyo'nun, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırım politikasına ayak uydurduğuna ve Ukrayna'ya destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Moskova'nın buna karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 13 Ağustos'ta Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nı ziyaret etmişti. Bu, Putin'in Kuril Adaları'na gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmuştu.

Putin'in bu ziyareti, Japonya ile ülkesi arasında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan toprak anlaşmazlığını yeniden gündeme getirmişti.

Diğer yandan, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril Adaları'nı ziyaretini protesto ederek, bu adaların tarihsel açıdan uluslararası hukuk çerçevesinde Japonya'ya ait olduğunu belirtmişti.

Rusya ve Japonya arasında ihtilaf konusu olan Kuril Adaları

Rusya ile Japonya'nın ikili ilişkilerinde gündemlerini meşgul etmeyi sürdüren anlaşmazlık, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda eski Sovyetler Birliği'nin Kuril Adaları'nı kontrol altına almasıyla 81 yıl önce başladı.

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları zincirini 1945'te ele geçirdi.

Japonya ise adalar zincirinin en güneyinde bulunan İturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adaları üzerindeki hak iddiasından bugüne kadar vazgeçmedi.

Rusya'nın "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı adalarla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Moskova ve Tokyo, daha önce barış antlaşması için yapılan görüşmelerde sonuca ulaşamamıştı.

Moskova, İkinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği galibiyetin sonucu olarak ihtilaflı adaların Sovyetler Birliği'ne katıldığı görüşünü savunurken Tokyo, tarihi ve hukuki açıdan bu adaları Japon toprağı görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Japonya'nın Kuril Adası Protestosuna Yanıt Verdi - Son Dakika

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