Rusya, Kiev'deki Lojistik Merkezini Vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki askeri lojistik merkezini insansız hava aracıyla hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezini vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde "Pirogovo" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya, Kiev'deki Lojistik Merkezini Vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?