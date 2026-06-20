Rusya, Körfez Seyahat Uyarısını Kaldırdı

MOSKOVA, 20 Haziran (Xinhua) -- Rusya, ABD ile İran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasının ardından vatandaşlarına Körfez ülkelerine yönelik seyahat uyarısını kaldırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın cuma günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, kararın, askeri çatışmayı sona erdirmeyi ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan ABD-İran mutabakat zaptının imzalanmasının ardından alındığı belirtildi.

Bakanlık, Rus vatandaşlarına Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler olan Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Suudi Arabistan'a turistik amaçlı seyahatler de dahil olmak üzere özel ziyaretlerden kaçınmaları yönündeki önceki tavsiyesini sürdürmeye gerek görmediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Körfez bölgesindeki askeri ve siyasi durumun sürdürülebilir ve uzun vadeli şekilde normalleşmesi için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olmak üzere, mutabakat zaptındaki hükümlerin iyi niyetle uygulanacağına dair beklenti dile getirildi.