Rusya'nın Harkov'a Yoğun Saldırısı: 3 Ölü, 21 Yaralı

- Rusya'dan Harkov'a yoğun saldırı: 3 ölü, 21 yaralı

HARKOV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği bugüne kadarki en yoğun saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya, 53 insansız hava aracı (İHA), 4 güdümlü bomba ve bir füzeyle Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u hedef aldı. Saldırıda 15 ev, 23 apartman dahil en az 43 binada hasar meydana geldi. Herkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırının "savaşın başladığı 2022'den bu yana şehre yönelik en yoğun saldırı" olduğunu ifade etti. Terekhov saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını aktardı. Terekhov, saldırıyı "açık terör" olarak nitelendirdi.