Rusya'nın İlk Hidrojen Yakıtlı Gemisi Test Ediliyor - Son Dakika
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Rusya'nın İlk Hidrojen Yakıtlı Gemisi Test Ediliyor

Ecobalt adlı hidrojen yakıtlı geminin denemeleri bu ay yapılacak, yerli teknolojiyi temsil ediyor.

07.10.2024 14:06
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MOSKOVA, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Ecobalt adlı ilk hidrojen yakıtlı gemisinin deniz denemelerinin bu ay içinde yapılması planlanıyor.

Krilov Devlet Araştırma Merkezi Genel Müdürü Oleg Savçenko, 12 yolcu kapasiteli gezi teknesi olarak tasarlanan geminin, hidrojen yakıtlı bir elektrokimyasal jeneratörle donatıldığını söyledi.

RIA Novosti Haber Ajansı, Pazartesi günkü haberinde Savçenko'nun, "Bu gemi, Rusya'nın yerel olarak ürettiği elektrokimyasal hidrojen jeneratörüne sahip ilk gemisi olacak ve ithalatın tamamen ikame edildiği bir teknolojiyi temsil edecek" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Rus donanması için gemi tasarım, materyal ve teknolojilerinin önde gelen geliştiricilerinden olan Krilov Devlet Araştırma Merkezi projeye liderlik ediyor.

Tasarımı merkezin Baltsudoproekt Merkezi Tasarım Bürosu tarafından gerçekleştirilen tekne, Ak Bars'a ait Gorki Zelenodolsk Tersanesi'nde imal edildi.

Ak Bars Genel Müdürü Renat Mistahov, geminin hidrojen temelli teknolojinin iyice geliştirilip yakıt hücrelerinin kullanıldığı evrensel bir güç modülünün geliştirilmesine yönelik bir prototip olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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