Rusya'nın Kuzeyindeki Murmansk Bölgesinde İHA Tehlikesi Nedeniyle Sivil Uçuşlar Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'nın Kuzeyindeki Murmansk Bölgesinde İHA Tehlikesi Nedeniyle Sivil Uçuşlar Durduruldu

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi. Murmansk Valisi Andrey Çibis, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini ve güvenliği artırmak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

21.08.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu arada, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Dünya, Rusya, Güvenlik, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Kuzeyindeki Murmansk Bölgesinde İHA Tehlikesi Nedeniyle Sivil Uçuşlar Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Kuzeyindeki Murmansk Bölgesinde İHA Tehlikesi Nedeniyle Sivil Uçuşlar Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement