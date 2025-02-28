Rusya'nın Yeni Büyükelçisi Atandı

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(ANKARA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Müdürü A.N. Darçiev, Rusya'nın, ABD Büyükelçisi olarak atandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Rusya ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin işleyişinin normalleştirilmesi konusunda 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen istişarelerde, ABD tarafı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Müdürü A.N. Darçiev'in Rusya Federasyonu'nun ABD'deki yeni olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin mutabakat sağladı. Yakın bir gelecekte Washington'daki görev yerine gitmesi bekleniyor."