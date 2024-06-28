Rusya Savunma Bakanı, ABD'nin Karadeniz'deki İHA Kışkırtmalarına Yanıt Verilmesi Talimatını Verdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı, ABD'nin Karadeniz'deki İHA Kışkırtmalarına Yanıt Verilmesi Talimatını Verdi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, ABD'nin Karadeniz'deki insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği 'kışkırtmalara' yönelik adım atılması talimatını verdiği bildirildi. ABD'nin stratejik İHA'larıyla Karadeniz'deki faaliyetlerinin artması, Ukrayna'ya verilen Batılı silahlarla Rus tesislerine saldırılar için destek sağladığına işaret edildi. Bu durum, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin yanında artan katılımını göstermektedir. Rusya Savunma Bakanlığı, bu faaliyetlerin Rusya ile doğrudan çatışma ihtimalini artırdığını belirtti ve NATO ülkelerini sorumlu tuttu. Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığına bu kışkırtmalara derhal yanıt verilmesi yönünde önerilerde bulunması talimatını verdi.

28.06.2024 09:37
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, ABD'nin Karadeniz'deki insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği "kışkırtmalara" yönelik adım atılması talimatını verdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin stratejik İHA'larıyla Karadeniz'deki faaliyetlerini son dönemde artırdığı belirtildi.

İHA'ların, Ukrayna'ya verilen Batılı silahlarla Rus tesislerine saldırılar için destek sağladığı kaydedilen açıklamada, "Bu, ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin yanında artan katılımını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu faaliyetlerin, Rus hava kuvvetleri unsurlarıyla yaşanabilecek olayların ve Rusya ile doğrudan çatışma ihtimalini artırdığına işaret edildi.

NATO ülkelerinin artan bu riskten ötürü sorumlu tutulduğu açıklamada, "Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanlığına bu kışkırtmalara derhal yanıt verilmesi yönünde önerilerde bulunması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında 25 Haziran'da telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Austin, en son 15 Mart 2023'te eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Kiev, Nato, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı, ABD'nin Karadeniz'deki İHA Kışkırtmalarına Yanıt Verilmesi Talimatını Verdi - Son Dakika

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