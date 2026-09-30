Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da iletişim ve enerji hedeflerini vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da iletişim ve enerji hedeflerini vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde silah ve İHA'larla Ukrayna'da iletişim merkezi, enerji tesisleri ve liman altyapısına saldırı düzenlediğini bildirdi. Kiev'deki De Novo veri merkezi, Kiev bölgesindeki enerji tesisleri ve Odessa'daki liman hedefleri vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da iletişim merkezi, enerji tesisleri ve liman altyapısına yoğun saldırı düzenlendiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki hedeflere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kiev'de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda bilgilerin işlenmesi, depolanması ve aktarılmasında kullanılan "De Novo" veri merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Kiev bölgesinde ise askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Kievskaya elektrik trafo merkezi, Kiev Hidroelektrik Santrali ve Tripolskaya Termik Santrali ile Goreniçi yerleşim birimindeki enerji depolama tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusuna yönelik askeri yük ve yakıtların kabulü, depolanması ve taşınmasında kullanılan üretim ve sanayi kompleksinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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