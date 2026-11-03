Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da termik santralleri ve 2 gemiyi vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Vinnitsa, Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Vinnitsa bölgesinde Ladıjinskaya, Dnipropetrovsk bölgesinde Krivorojskaya ve Pridneprovskaya, Harkiv bölgesinde de Harkovskaya, Zmiyevskaya ve Losevo termik santralleri vuruldu." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu santrallerin Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağladığı belirtilen açıklamada, "Odessa bölgesindeki Kilya Limanı'nda ordu için kullanılan altyapı tesisleri ile Yujnıy Limanı'nda ve Karadeniz'de askeri yükler taşıyan 2 gemi hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.