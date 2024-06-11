Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçti - Son Dakika
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Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçti

Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Tatbikat kapsamında Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitimleri gerçekleştirilecek. Tatbikatın amacı, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak ve stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik birimlerin hazırlığını sağlamaktır.

11.06.2024 10:53
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Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasının başladığı belirtilerek "Tatbikat sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitimi konuları üzerinde çalışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koşulsuz sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya ve Belarus'ta stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik birimlerin personeli ve ekipmanının hazır olmasının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Tatbikatın ilk aşamasında, Güney Askeri Bölgesi'nde füze birliklerinin İskender operasyonel-taktik füze sisteminin kullanımına yönelik eğitimler aldığı hatırlatılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri birliklerinin Kinjal aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere, özel muharebe birimlerinin havacılık silahlarıyla donatılması ve belirlenen devriye alanlarına uçması konusunda pratik yaptığı ifade edildi.

21 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık, "Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine" dikkati çekmişti.

Rusya, geçen yıl "NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiği" gerekçesiyle Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçti - Son Dakika

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