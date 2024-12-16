Rusya Suriye'den Diplomat Tahliye Etti - Son Dakika
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Rusya Suriye'den Diplomat Tahliye Etti

Rusya, Şam'daki büyükelçiliğini sürdürüyor ancak bazı diplomatları Moskova'ya tahliye etti.

16.12.2024 10:20
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MOSKOVA, 16 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik faaliyetlerine devam ettiğini ancak bazı diplomatlarını ülkeden tahliye ettiğini söyledi.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada, diplomatların Rus Hava- Uzay Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden Moskova'ya götürüldüğü belirtildi.

Uçakta Belarus ve Kuzey Kore'den diplomatların da yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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