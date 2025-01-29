Rusya, Suriye ile İşbirliğini Derinleştiriyor

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ŞAM, 29 Ocak (Xinhua) -- Suriye'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye ile ilişkilerini derinleştirmeye ve ülkenin yeniden inşasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye'nin fiili lideri Ahmed Şara ve diğer üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya gelen üst düzey bir Rus heyetine başkanlık eden Bogdanov, salı günü RT Arapça haber kanalına yaptığı açıklamada iki tarafın "yapıcı ve olumlu" bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşme sırasında iki ülke arasında "kesintisiz devam eden, tarihi" dostluğu vurguladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi olan Bogdanov, tarafların altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi alanlarda ilişkileri derinleştireceklerini belirtti.

"İşbirliğinin tüm boyutlarını içine alacak şekilde kapsamlı bir diyalog sürdürme konusunda mutabık kaldık" diyen Bogdanov, Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve "ne zaman isterlerse" Suriyeli heyetleri ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'de bulunan Rus tesisleriyle ilgili endişeye gerek olmadığını ifade ederek bu tesislerin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediklerini söyledi.

Rusya tarafından işletilen Tartus Limanı ile ilgili sözleşmelerin değiştirileceğine dair söylentilerin "tamamen ticari" olduğunu ve muhtemelen "dostane bir şekilde" çözülebileceğini belirten Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

Suriye tarafından görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus heyetinin Suriye ziyareti, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Rus yetkililer tarafından Suriye'ye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.