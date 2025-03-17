Rusya, Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Talep Etti

MOSKOVA, 17 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandr Gruşko, Ukrayna konusunda yapılacak her türlü anlaşma çerçevesinde ABD ve NATO'dan somut güvenlik garantileri talep edeceklerini söyledi.

Gruşko, pazar günü yerel medyaya verdiği demecinde özellikle Ukrayna'nın tarafsız statüsü ile NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğini reddetmesinin bu garantiler kapsamında bulunması gerektiğini belirtti.

NATO'nun doğu kanadındaki askeri birliklerin sayısının 2019'dan bu yana iki katına çıktığını ve bunun Rusya için önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten Gruşko, Avrupa ülkelerinin yeniden silahlanmaya devam etmesinin Moskova'nın güvenlik endişelerini artırdığını sözlerine ekledi.

Gruşko, Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılmasının ancak çatışmanın her iki tarafının da bunu gerekli görmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.

Gruşko, Brüksel'in sürece dahil olmaya istekli olduğunu göstermesi halinde Avrupa Birliği ile ayrı müzakerelere açık olduklarını ifade etti.