Rusya-Ukrayna Müzakereleri Yeniden Başlıyor

MOSKOVA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da uzun vadeli bir çözüme ulaşmak üzere çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Peskov, pazartesi günkü açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda ön koşulları olmadığı yönündeki tutumunu açıkça belirttiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulayabileceği olası yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Peskov, "ültimatom dilinin" kendileri açısından kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cumartesi günü Ukrayna, pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu açıklarken, önde gelen Avrupa ülkeleriyse ek yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsa Rusya'nın ateşkesi kabul etmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Öte yandan Putin, pazar günü erken saatlerde 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelere yeniden başlamayı önerdi ve toplantı sırasında ateşkes anlaşmasının görüşülebileceğini de belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de pazar günü geç saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu ve perşembe günü Türkiye'de Putin ile şahsen görüşmek istediğini söyledi.