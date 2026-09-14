Rusya, Ukrayna\'nın batısında demiryolu ve lojistik hedeflerini vurmaya devam ediyor

MOSKOVA, 14 Eylül (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın batısındaki demiryolu altyapısına ve Ukrayna güçlerine ait malzemelerin depolandığı lojistik merkezlerine yönelik saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın batı bölgelerinde Avrupa ülkelerinden askeri kargo taşımakta kullanılan demiryolu altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.

Açıklamaya göre Rus güçleri, gün boyunca Odessa bölgesinde insansız hava aracı (İHA) üretimine dahil olan sanayi işletmelerine, Ukrayna güçlerine ait askeri kargonun taşındığı ve depolandığı lojistik merkezleri ve depo terminallerine ve Ukrayna limanlarının ve lojistik altyapısının işletimini destekleyen enerji tesislerine gruplar halinde saldırılar düzenledi.

Bakanlık, İHA ve İHA bileşenleri üreten bir atölyenin ve Ukrayna güçlerine ait füze, topçu silahları ve top mühimmatının bulunduğu bir deponun da vurulduğunu belirtti.

Bakanlık daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargoların depolandığı ve dağıtıldığı Nova Poshta lojistik merkezinin yanı sıra Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki liman altyapı operasyonlarını destekleyen Novaya ve Usatovo elektrik trafo merkezlerinin vurulduğunu açıklamıştı.