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- Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentini vurdu: 11 ölü, 22 yaralı

Zelenskiy: "Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı bu olmazdı"

ÇERNİHİV - Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Eğer Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bu, olmazdı" ifadelerini kullandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı duyuruldu. Enkaz altında kalanlar olduğu, arama-kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

"Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı bu olmazdı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Zelenskiy, "Ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Eğer Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bu olmazdı. Teröristler ancak terörü durdurabilecek ve hayatı koruyabilecek olanları korkutmayı başarırlarsa hayatları yok edebilir. Kararlılık önemlidir. Destek önemlidir. Ukrayna'nın kararlılığı yeterlidir. Ortaklarımızın da eşit derecede yeterli kararlılığına ve bunun sonucunda da yeterli desteğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.