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Rusya, Ukrayna'nın Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişimini engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinde Neptün gemisavar füzeleriyle gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde tespit ettiği 6 Ukrayna füzesini imha ettiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna\'nın Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişimini engelledi
06.01.2024 - 19:43,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinde Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 17.00 civarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzeleri kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini tespit ederek imha ettiği kaydedildi.

Bakanlık, dün de Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna'nın Neptün füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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