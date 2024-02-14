Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Alman gönüllü için Kiev'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Alman gönüllü için Kiev'de cenaze töreni düzenlendi

Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Alman gönüllü için Kiev\'de cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Alman gönüllü Diana Savita Wagner için cenaze töreni düzenlendi. Wagner, Ukrayna Kara Kuvvetleri bünyesinde sıhhiye eri olarak görev yapmaktaydı ve Kiev'deki Aziz Michael'ın Altın Kubbeli Manastırı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Wagner'in ölümü, Rus ve Ukraynalı kaynaklar tarafından bildirilmişti.

14.02.2024 15:59
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Rusya- Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Alman gönüllü için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de cenaze töreni düzenlendi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri bünyesinde sıhhiye eri olarak görev yapan Almanya vatandaşı Diana Savita Wagner'in cenazesi Kiev'e getirildi.

Karpat Sich 49. Piyade Taburunda gönüllü olarak Ukrayna saflarında sağlık hizmeti veren Wagner, Kiev'deki Aziz Michael'ın Altın Kubbeli Manastırı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Wagner'in ölümü, bu ayın başlarında aralarında Güney Afrika'daki Rusya Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda Rus ve Ukraynalı kaynak tarafından bildirilmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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