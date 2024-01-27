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Rusya, Ukrayna tarafından fırlatılan füzeyle vurulan uçağın enkazında Ukraynalı askerlere ait belgeler buldu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna tarafından fırlatılan füzeyle vurulan uçağın enkazında Ukraynalı askerlere ait belgeler buldu

Rusya'nın Araştırma Komitesi, Harkov bölgesinden fırlatılan bir füzeyle vurulan Il-76 askeri uçağının enkazında Ukraynalı askerlere ait belgeler bulunduğunu tespit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının kontrolündeki bölgeden fırlatılan füzenin uçağı vurduğunu ve Ukraynalı liderlerin uçakta Ukraynalı esirlerin olduğunu bildiğini söyledi. Uçakta 65 Ukraynalı esir, altı mürettebat üyesi ve üç refakatçi bulunuyordu.

Rusya, Ukrayna tarafından fırlatılan füzeyle vurulan uçağın enkazında Ukraynalı askerlere ait belgeler buldu
27.01.2024 - 10:53,
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MOSKOVA, 27 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Araştırma Komitesi, Il-76 askeri uçağının, Harkov bölgesinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu tespit etti.

Komite, Cuma günü Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, soruşturma sonucunda Il-76 uçağını vurmakta kullanılan uçaksavar füze sisteminin, Harkov bölgesinin Liptsy köyünde bulunduğunu söyledi.

Komite, Belgorod'da uçağın düştüğü yerde öldürülen Ukraynalı askeri personele ait belgelerin bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Il-76 uçağını vuran füzenin, Ukrayna tarafının kontrolündeki bölgeden fırlatıldığının açık olduğunu söyledi.

Putin, Ukraynalı liderlerin uçakta Ukraynalı esirlerin olduğunu bildiğini kaydetti.

65 Ukraynalı esir, altı mürettebat üyesi ve üç refakatçinin bulunduğu Rusya'ya ait bir Il-76 nakliye uçağı, Çarşamba günü Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşmüştü.

Kaynak: Xinhua
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