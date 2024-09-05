Rus Ordusu, Ukrayna'ya 78 İHA ile Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Rus Ordusu, Ukrayna'ya 78 İHA ile Saldırı Düzenledi

Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 78 'Şahed' tipi insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu saldırıda 60 İHA'nın imha edildiğini bildirdi. Bazı İHA'ların Rusya'ya döndüğü, birinin Belarus'a gittiği ve 15'inin kaybolduğu belirtildi. Kiev'de saldırı alarmı 9 saat sürdü ancak can kaybı veya hasar bildirilmedi.

05.09.2024 13:50
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Rus ordusunun, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine "Şahed" tipi 78 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 60'ının imha edildiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ve sabaha karşı hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun "Şahed" tipi 78 İHA fırlattığı bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince 60 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

İHA'lardan ikisinin Rusya'ya döndüğü, birisinin Belarus'a doğru uçmaya devam ettiği, 15'inin ise Ukrayna topraklarında kaybolduğu bildirilen açıklamada, "Yıkım veya can kaybı hakkında bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusların saldırıda ayrıca "İskender-M" tipi balistik füze de kullandığı belirtildi.

Başkent Kiev'de hava saldırısı alarmı 9 saat sürdü

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kiev'e İHA saldırısının düzenlendiğini duyurdu.

Popko, saldırılar nedeniyle alarmın 9 saat boyunca çaldığını kaydederek "Halihazırda Kiev'de herhangi bir can kaybı veya hasar yok. Şu anda başkente yönelik potansiyel bir hava tehdidi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telagram hesabından yaptığı açıklamada, kente yönelik hava saldırısı sebebiyle savunma sistemlerinin çalışması sonucu patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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