Rusya, Ukrayna'yı terör saldırısıyla suçladı

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Rusya Ulusal Terörle Mücadele Operasyonu Başkanı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'nın, Batı'nın desteğiyle Kursk bölgesine "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Operasyonu Komitesinden yapılan açıklamaya göre, FSB Başkanı Bortnikov başkanlığında, başta ülkenin güney sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk dahil olmak üzere ülkedeki terör saldırılarına karşı hazırlıkların artırılması hususunda toplantı yapıldı.

Burada konuşan Bortnikov, "Kiev rejimi, kolektif Batı'nın desteğiyle Kursk bölgesinde, hedefleri siviller ve sivil nesneler olan bir terör saldırısı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonları yürütüldüğü ve ilgili yasal durumun ilan edildiğini kaydeden Bortnikov, "Bu bölgelerde vatandaşların korunmasını organize etmek, terör saldırılarını önlemek ve bastırmak için önlemler alınıyor." diye konuştu.

"Yabancı istihbarat servisleri gençler üzerinde faaliyetlerini artırdı"

Batılı istihbaratların dahil olmasıyla başlatılan benzeri görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya aracılığıyla, Rus toplumunda toplumsal gerilim oluşturma ve çatışma durumları yaratma girişimleri yapıldığının altını çizen Bortnikov, yabancı istihbarat servislerinin özellikle de gençleri terör eylemlerine dahil etme faaliyetlerini artırdığına işaret etti.

"Terör failleri Kuzey Kafkasyalılardan ve Orta Asyalı göçmenlerden seçiliyor"

Yılbaşından bu yana Rusya'da 110 terör saldırısının önlendiği bilgisini paylaşan Bortnikov, terör, teröristleri finanse etme ve onlara yardım sağlama suçlarından 1050'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bortnikov, "Rusya için geleneksel olmayan radikal İslam hareketlerinin fikirlerini tanıtmaya çalışan uluslararası terör örgütlerinden tehditler devam ediyor. Terörist saldırıların ve silahlı saldırıların failleri, özellikle Kuzey Kafkasya nüfusu ve Orta Asya'dan gelen göçmenler arasından seçiliyor. Bu yıl güvenlik güçlerinin koordineli eylemleriyle Uluslararası Terör Örgütü'nün 45 gizli hücresine baskın yapıldı." diye konuştu.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 çocuk dahil 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi, hükümet üyeleri, Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri ile yaptığı toplantıda, Rus güçlerinden, Ukraynalı askerleri Rus topraklarından çıkarılmasını ve devlet sınırının güvenirliğinin sağlamasını istemişti.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu belirterek "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre." ifadelerini kullanmıştı.