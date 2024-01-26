- Rusya, Ukraynalı esirlerin düşen uçağa bindiği anları yayınladı

MOSKOVA - Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı savaş esirlerinin Belgorod bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü düşen İl-76 askeri nakliye uçağına konvoylarla getirilerek bindirildiği görüntüleri yayınladı.

Rusya'da geçtiğimiz çarşamba günü düşen ve 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü İl-76 askeri nakliye uçağı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi bugün Ukraynalı esirlerin uçağa bindiği anlara dair görüntüler paylaştı. Komite tarafından yayınlanan görüntüde, "Terör saldırısı sonucu Belgorod bölgesine düşen İl-76 uçağına binen Ukraynalı savaş esirlerinin görüntüleri" notu yer aldı. Videoda havaalanında bekleyen nakliye uçağına Rus askeri araçlarla taşınan Ukraynalı esirler görülürken, yoğun güvenlik önlemleri altında esirleri taşıyan askeri konvoya resmi bir aracın öncülük ettiği dikkat çekti.

Belgorod bölgesinde düşen İl-76 uçağının düşmesinden sonra Rusya Soruşturma Komitesi dün açıklama yaparak uçağın düşmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutmuş, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından bu terör eyleminin gerçekleştirilmesinde yer alan kişilerin kimliğini belirlemeyi amaçlayan bir dizi soruşturma yürütülüyor. Olay yerindeki incelemeden elde edilen ön veriler de dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağa Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından saldırı yapıldığı sonucuna varmamızı sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise dün yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Chkalovsky'den Belgorod Havaalanı'na doğru uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesindeki Lyptsi yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" demişti.