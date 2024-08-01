Rusya ve ABD Arasındaki Tutuklu Takası, Kamala Harris'in Oylarını Artırabilir - Son Dakika
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Rusya ve ABD Arasındaki Tutuklu Takası, Kamala Harris'in Oylarını Artırabilir

Rusya merkezli Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, Rusya ve ABD başta olmak üzere 7 ülkeyi içeren tutuklu takasının, ABD başkanlık seçiminde Demokratların resmen adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylarını artırabileceğini belirtti. Markov, takasın daha çok Rusya ile ABD'yi içerdiğini ve takasa dahil olan kişiler arasında ajanların bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, diğer ülkelerin de bu takasa dahil olduğunu ve takasın zamanlamasının ABD başkanlık seçimlerine denk geldiğini vurguladı.

01.08.2024 20:37
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Moskova merkezli düşünce kuruluşu Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, Rusya ve ABD başta olmak üzere 7 ülkeyi içeren tutuklu takasının, ABD başkanlık seçiminde Demokratların resmen adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylarını artırabileceğini belirterek, "Bu değişimin arkasındaki sebep, Kamala Harris'in olumlu bir imaj oluşturması gereken ABD seçimleriyle bağlantılı. Bu yüzden, taviz vermesi yönünde talimat verildi." dedi.

Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı Markov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklu takasının özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimi kapsamında geniş çaplı etkileri olacağını söyledi.

"Bu, muhtemelen bir yıldan uzun süredir hazırlıkları yapılan önemli bir takas" diyen Markov, takasın daha çok Rusya ile ABD'yi içerdiğini dile getirdi.

Markov, takasa dahil şahısların arasında "ajanların" olduğunu ve bunlardan bazılarının özellikle Rusya'da "siyasi figürler" olarak gösterildiğini öne sürerek, "İlk önce siyasi ajanlarını kabullenmekten kaçınan Amerikalılar, onları 'siyasi tutuklular' olarak nitelendirdi ancak en sonunda gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Diğer ülkelerin de bu takasa dahil olduğunu belirten Markov, Belarus'ta Alman vatandaşı Rico Krieger'in yakın zamanda ölüm cezasına çarptırıldığına, Almanya'da Rus vatandaşı Vadim Sokolov-Krasikov'un müebbet hapse mahkum edildiğine ve Slovenya'da iki Rus vatandaşının casusluktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldığına işaret etti.

Markov, bu kişilerin "değer bakımından" taraflar açısından farklılık gösterdiğini söyleyerek, her ülkenin kurtarmak istediği tutuklunun önemini daha düşük gösterme eğiliminde olduğunu kaydetti.

Değişimin zamanlamasının ABD başkanlık seçimlerine denk geldiğine işaret eden Markov, başarılı tutuklu takasının Demokratların resmen adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oylarını artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Markov, "Bu değişimin arkasındaki sebep, Kamala Harris'in olumlu bir imaj oluşturması gereken ABD seçimleriyle bağlantılı. Bu yüzden, taviz vermesi yönünde talimat verildi." yorumunu yaptı.

Rusya'nın bakış açısına göre, tutuklu takasının "Amerikan ajanı olarak görülen kişilerle aynı safta yer almanın" tehlikelerini göstermeyi sağladığını belirten Markov, "Rusya'nın başlıca avantajı, insanlarını tekrar özgürlüklerine kavuşturmak." ifadesini kullandı.

MİT tarafından yürütülen takas operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Birçok habere göre bu, Moskova ile Washington'ın 2010'dan bu yana planlanan en büyük tutuklu takası.

Rusya, 2010'da, ABD'de "gizlice ajan" olarak çalışan 10 Rus karşılığında, Rusya'da ajanlık yapan 4 kişiyi serbest bırakmıştı.

Rusya ile ABD arasındaki son tutuklu takası da Aralık 2022'de yapılmıştı. Rusya, ABD'li basketbol oyuncusu Brittney Griner'ı, ABD'de 12 yıldır tutuklu olan meşhur silah tüccarı Viktor Bout karşılığında serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ve ABD Arasındaki Tutuklu Takası, Kamala Harris'in Oylarını Artırabilir - Son Dakika

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