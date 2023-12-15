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Rusya ve Ermenistan, yeni nükleer ünitelerin inşaatını görüşüyor - Son Dakika
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Rusya ve Ermenistan, yeni nükleer ünitelerin inşaatını görüşüyor

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan ile yeni nükleer ünitelerin inşaatı konusunu görüştüklerini açıkladı. Ermenistan, Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatmak için Rus şirketi tercih ettiğini belirtti. Bu konu, Rusya-Ermenistan diyaloğunun temel gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya ve Ermenistan, yeni nükleer ünitelerin inşaatını görüşüyor
15.12.2023 - 14:23,  Güncelleme: 14:24
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Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan ile bu ülkede yeni nükleer ünitelerin inşaatı konusunun görüşüldüğünü açıkladı.

Ermenistan basınına göre, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Overçuk, daha sonra Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatacak çalışmalar için bir Rus şirketini tercih eden Ermenistan'a teşekkür ederek, "Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı, Rusya-Ermenistan diyaloğunun temel gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda yeni nükleer güç ünitelerinin yapımı konusu da görüşülmekte." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu daha önce aldığı kararla, eski nükleer santralin ömrünü 2036 yılına kadar uzatacak çalışmalar için Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service'e 65 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA
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