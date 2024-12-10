Rusya ve Hindistan'dan Askeri İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Rusya ve Hindistan'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

Rusya ve Hindistan, askeri sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

10.12.2024 19:47
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, askeri sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştireceklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ve Singh başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Belousov, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Hindistan, karşılıklı saygıya dayanan, zamanla test edilen güçlü bir dostluğa sahip." dedi.

Belousov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğini belirterek, "Bugünkü görüşmemizin, askeri sanayi ve güvenlik alanındaki ilişkilerimizi güçlendireceğinden eminim." diye konuştu.

Bakan Singh de Rusya ile özellikle askeri sanayi alanda ilişkileri güçlendirdiklerini bildirerek, "Jeopolitik zorluklara ve uygulanan baskılara rağmen Hindistan, Rusya ile ilişkileri sürdürmekle kalmayıp, bu ilişkileri derinleştirme ve genişletme yönünde bilinçli karar aldı. Rus meslektaşlarımızın her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İki bakan, Rusya-Hindistan Hükümetlerarası Askeri ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı.

Putin, Singh ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Hindistan Savunma Bakanı Singh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Görüşmeye, Rusya Savunma Bakanı Belousov da katıldı.

Kaynak: AA

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