Rusya ile İran arasında dev 'stratejik ortaklık' anlaşması - Son Dakika
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Rusya ile İran arasında dev 'stratejik ortaklık' anlaşması

Rusya ile İran arasında dev \'stratejik ortaklık\' anlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran anlaşmaya imza attı. Anlaşma doğrultusunda iki ülke ortak askeri tehditlere karşı birlikte hareket edecek, ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek ve askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirecek.

17.01.2025 21:17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na imza attı.

ORTAK ASKERİ TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE HAREKET

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke anlaşma doğrultusunda ortak askeri tehditlere karşı birlikte hareket edecek, ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek ve askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirecek. Ülkelerden birine bir saldırı gerçekleşmesi halinde, diğer ülkenin saldıran tarafa destek vermemeyi taahhüt ettiği anlaşmada, taraflar, topraklarını diğer ülkenin istikrarına zarar verebilecek ayrılıkçı hareketler tarafından kullanılmasına izin vermeyecek. Anlaşmayla, iki ülke istihbarat ve güvenlik kurumları da işbirliğini geliştirmesi de öngörülürken karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının da artırılması planlanıyor.

ENERJİ VE TİCARET

Rusya ve İran'daki enerji şirketlerinin doğal gaz ve petrolde karşılıklı işbirliğini ve yatırımlarını artırmasının öngörüldüğü anlaşmada, "Her iki taraf da nükleer santrallerin inşası da dahil, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda uzun vadeli ortak projeler üzerinde çalışacak." ifadesine yer verildi. Anlaşmaya göre, iki ülke bağımsız bir ödeme sistemi kurulması konusunda çalışma yürütecek ve bankalar arasındaki işbirliğini de güçlendirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ile İran arasında dev 'stratejik ortaklık' anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY:
    guzel haber 14 17 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Suriye yi ne kadar koruya bildin ki yada Suriye ile aranızda ki ittifakınıza ne kadar sadık kalabildin ki iranla anlaşma yapıyorsun satıcı osuruk Rusya ... 7 5 Yanıtla
  • Cengiz Giderer:
    iki diş kapının mandalı teselli turlarında 1 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    abd İranı vurma planı yaparken Rusya yı hesap edemedi 1 1 Yanıtla
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