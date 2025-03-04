Rusya ve Myanmar Nükleer Anlaşma İmzaladı

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Rusya ile Myanmar arasında, Myanmar'da küçük ölçekli nükleer santral inşa edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Madencilik, gümrük, sağlık ve uzay gibi alanlarda anlaşmalar imzalanırken, Rusya'nın Myanmar'da küçük ölçekli nükleer santral inşa etmesine yönelik de bir anlaşma imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Putin, Min'i Rusya'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti.

Putin, Myanmar'dan askeri bir birimin Kızıl Meydan'daki askeri geçit töreninde yer alacağını da söyledi.

Min, Putin ile görüşmesi öncesi Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.