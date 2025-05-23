Rusya ve Ukrayna'dan Büyük Esir Takası

(ANKARA) – Rusya ve Ukrayna, geçen hafta İstanbul'da varılan mutabakat kapsamında şimdiye kadarki en büyük esir takasını başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki taraf bugün karşılıklı olarak 270 asker ve 120 sivili serbest bıraktı. Takasın gelecek günlerde devam etmesi bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Moskova ile Kiev arasında geçen hafta İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında 270 asker ve 120 sivilin karşılıklı olarak takas edildiğini duyurdu. Açıklamada "23 Mayıs'ta, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları çerçevesinde, aralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Kursk bölgesinde esir alınanların da bulunduğu 270 Rus askeri ve 120 sivil, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan iade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da günün erken saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtirken "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022'de çatışmaların tırmanmasından bu yana birçok kez esir takası gerçekleştirmişti. Ancak bu takas, şimdiye kadar yapılanların en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor.