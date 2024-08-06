Rusya ve Ürdün Dışişleri Bakanları Orta Doğu Durumunu Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Safedi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve bölgede gerginliğin azaltılmasının önemi vurgulandı.

İki bakan, Orta Doğu'da feci sonuçlardan kaçınılması amacıyla ilgili taraflara itidal çağrısında bulunarak, ikili ilişkiler ve uluslararası konularla ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.