Rusya ve Vietnam Arasında 25 Anlaşma İmzalandı

Rusya ile Vietnam arasında ekonomi, doğal gaz, kültür, bilim, turizm, adalet, sağlık, enerji ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Putin ile Lam, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar için düzenlenen imza törenine katıldı.

İki ülke arasında doğal gaz, kültür, bilim, turizm, adalet, sağlık, enerji ve eğitim alanlarında işbirliğini içeren 25 belge imzalandı.

Putin ve Lam, imza töreninde basına açıklamalarda bulundu.

"İlişkilerimiz gelişmeye devam ediyor"

Başkan Putin, Rusya ile Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünün olduğunu belirterek, "Bu süreçte ilişkilerimiz güçlendi, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştı ve istikrarlı şekilde gelişmeye devam ediyor." dedi.

Vietnam ile ekonomi alanındaki ilişkilerin geliştiğini söyleyen Putin, ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artarak 6 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Rusya ve Vietnam'ın ödemelerde ulusal para birimine geçmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vietnam ile çeşitli alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Putin, Rusya ve Vietnam'ın birçok uluslararası ve bölgesel meselelere yönelik pozisyonlarının örtüştüğüne dikkati çekti.

"Rusya ile askeri savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştireceğiz"

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam da Rusya ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Putin ile yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın temel yönleri konusunda mutabakata vardık. Rusya ile askeri savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştireceğiz, geleneksel olmayan güvenlik sorunlarına birlikte yanıt vereceğiz, yüksek teknoloji alanında işlenen suçları önleyeceğiz." diye konuştu.

Asya Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimlerin aktifleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lam, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak bu konuda önemli rol oynadığını dile getirdi.