Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

Rusya\'ya ait savaş uçakları İdlib\'e saldırdı: 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil ise yaralandı. Saldırı, İdlib kent merkezinin batısındaki marangoz atölyesine gerçekleştirildi. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında oluşturulan gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan İdlib, saldırılar nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya kalmıştır.

29.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

????? Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.02'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden art arda kalkan 2 Rus savaş uçağı, İdlib kent merkezinin batısındaki marangoz atölyesine 4 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre ise saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Türkiye, İdlib, Rusya, İran, Suriye, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:31:31. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement