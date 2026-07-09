Rusya, Yakıt Piyasasını İstikrara Kavuşturmayı Hedefliyor

MOSKOVA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın ülkedeki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarının, benzin ve dizel yakıt üretim hacimlerinde geçici bir düşüşe yol açtığını belirterek, yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak üzere çok sayıda önlem aldıklarını söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı çarşamba günkü kabine toplantısında, faal rafinerilerin işletme kapasitesini en üst düzeye çıkarıp yedek akaryakıt stoklarını iç pazara sunduklarını kaydeden Novak, yakıt piyasasındaki sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

Rafinerilerde devam eden bakım süreçlerinin kısaltıldığını ve bakım takviminin yeniden düzenlendiğini ifade eden Novak, hükümetin orta ve küçük ölçekli rafinerilerin üretim potansiyelinden yararlandığını ve benzin, dizel yakıt ve uçak yakıtı ihracatını tamamen yasakladığını dile getirdi.

Rusya genelinde yaklaşık 29.000 benzin istasyonu faaliyet gösteriyor. Bu istasyonların yalnızca 9.000 kadarı Rosneft, Gazprom Neft ve Lukoil gibi pazarda dikey entegrasyonu olan enerji şirketlerine ait. Geri kalan istasyonlarsa daha önceleri akaryakıtın çoğunu emtia borsalarından ve aracılardan temin eden bağımsız işletmeciler tarafından işletiliyor.

Novak, ülkedeki büyük petrol şirketlerinin, kendi perakende istasyonları aracılığıyla doğrudan tüketicilere ve ağırlıklı olarak bağımsız akaryakıt işletmecileri tarafından hizmet verilen bölgelere yakıt sağlamaya öncelik verdiğini söyledi.

Rusya'nın temmuz ayından itibaren petrol ürünleri ithal edip düşük emisyonlu yakıt ürünlerinin üretimini artırarak genel arzı güçlendireceğini belirten Novak, petrol ürünleri ve yakıt katkı maddelerine uygulanan sıfır ithalat vergisinin de bir yıl uzatıldığını ifade etti.