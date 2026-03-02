Ruto'dan İran'a Kınama

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını ve ihlallerini kınadı.

Ruto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kenya, Orta Doğu'da gelişen çatışmada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'e yönelik saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Çatışmanın bölgeselleşmesinin, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Ruto, çok taraflı kurumların, Orta Doğu'daki mevcut krizin çözümü için vazgeçilmez çerçeveler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Ruto, Kenya'nın, "gerilimin azaltılması için acil olarak çok taraflı bir katılım" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.