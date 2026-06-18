Rutte: ABD'nin katkısı azalacak, Avrupa boşluğu kapatacak - Son Dakika
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Rutte: ABD'nin katkısı azalacak, Avrupa boşluğu kapatacak

18.06.2026 09:38
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NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltacağını, Avrupalıların boşluğu kapatacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını "hemen" uygulayacağını ancak Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu kapatmaya başladığını belirtti.

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı bilgisini paylaşan Rutte, zirvede savunma sanayi üretimini artırma ve Ukrayna'ya destek konularında somut adımların tartışılacağını ifade etti.

Rutte, ABD ile İran arasındaki mutabakatla ilgili, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yaptı. Bu önemli çünkü bu anlaşmanın yaptığı şey nükleer kapasiteyi azaltmak. ABD, şubat sonundan itibaren İran'ın nükleer kapasitesinin azaltılmasını sağladı. Aynı şey, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini de tehdit eden balistik füze kapasitesi için de geçerli. Ayrıca, G7 liderlerinin açıklamasında da gördüğünüz gibi, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak için neler yapabileceklerini kesinlikle değerlendiriyorlar. " diye konuştu.

Genel Sekreter, NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

ABD'nin NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları yeniden düzenlemesi konusunda Rutte, şunları kaydetti:

"Dün bunun hemen olup olmayacağıyla ilgili soru gündeme geldi. Bu hemen (olacak) ama bunu söylemekte biraz tereddüt etmemin sebebi, bunun bir planlama aracı olması. Peki gerçekte savaş çıkarsa ne olurdu? Beşinci madde durumunun ortaya çıkacağını varsayalım, o zaman ABD de dahil tüm müttefikler, savaşı sürdürebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Dolayısıyla, bir planlama aracı olarak, ABD'nin katkısını azalttığını, hala önemli olsa da geçmişe göre biraz daha düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız."

Rutte, Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu telafi etmeye başladığını vurgulayarak, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

G7 Zirvesi

Rutte, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ABD Başkanı Trump dahil 7 lideri Ukrayna'ya destek konusunda bir araya getirerek bu ülke için iyi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, bir soru üzerine Trump'ın Ukrayna'da diplomatik çıkmazı açmak, Patriot füzeleri gibi hayati askeri yardım da dahil "Ukrayna için çok şey yaptığını" söyledi.

Hegseth'in toplantıya katılımı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in neredeyse bir yılın ardından NATO karargahına gelmesiyle ilgili soruya Rutte, kendisinin İttifak'ın "büyük bir dostu" olduğunu, ABD'nin NATO'ya bağlılığını net olarak ifade ettiğini ancak Avrupa ve Kanada'dan yükün adil dağılımı konusundaki beklentiyi de dile getirdiğini anımsattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rutte: ABD'nin katkısı azalacak, Avrupa boşluğu kapatacak - Son Dakika

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