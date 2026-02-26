Rutte: Avrupalılar Kendi Güvenlikleri İçin Hareket Etmeli - Son Dakika
Rutte: Avrupalılar Kendi Güvenlikleri İçin Hareket Etmeli

26.02.2026 17:26
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD'den bağımsız hareket ederek kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupalılara, ABD'nin ne yapacağını düşünerek kaygılanmayı bırakmaları ve kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapabilecekleri her şeyi hayata geçirmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ile basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun hava savunmasını daha da güçlendirmek için her gün çalışmalarını yoğunlaştırdığına işaret eden Rutte, ittifakın hava savunması kapasitesinin yüzde 400 artırılması gerektiğini, bunun zaman alacağını belirtti.

Rutte, "Bugün kendimizi savunabilecek durumdayız. Fakat 2, 4 ya da 6 yıl sonra da NATO topraklarının her bir karışını savunabilecek kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle konu bizim için önceliklidir." vurgusunu yaptı.

ABD'nin Avrupa'daki güçlerini azaltmasına ilişkin Rutte, Washington'un NATO ve 5. maddeye tam olarak bağlı olduğunu belirtti.

Rutte, ABD'nin Avrupa'nın, Arktik'in ve Atlantik'in güvenli ve emniyetli olmasının kendi savunmaları için hayati önemde olduğunu çok iyi anladığının altını çizerek, "Biz de şimdi dengelemeye gidiyoruz. Sadece ABD ile denge kurmak için değil, aynı zamanda özellikle uzun vadeli tehditlerimiz ve rakiplerimize karşı kendimizi savunmak zorunda olduğumuz için bunu yapıyoruz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Avrupalılara, ABD'nin ne yapacağını düşünerek kaygılanmayı bırakmaları ve kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapabilecekleri her şeyi hayata geçirmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Arktik için "tek NATO" yaklaşımı

Arktik Gözcüsü misyonunun çok fazla yeni unsur içermediği eleştirilerine ilişkin de konuşan Rutte, buna katılmadığını dile getirdi.

Rutte, NATO'nun artık Arktik'e "tek NATO" yaklaşımıyla yaklaştığını belirterek, yeni misyon sayesinde müttefiklerin faaliyetlerini senkronize edebildiğini, düzenli varlıklarını bölgede güçlendirdiklerini ve genişlettiklerini kaydetti.

Eksiklerin analiz edildiğini ve yatırımların ona göre artırıldığını bildiren Rutte, "Böylece yeteneklerimizi artırıyor ve modernize ediyoruz ve temelde tüm ittifakın kolektif güvenliğini güçlendiriyoruz." dedi.

"Görevim, müttefikler arasındaki tartışmalarda yardımcı olmak"

Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 90 milyar avroluk krediyi engellemesine ilişkin ise Rutte, Macaristan'ın değerli bir NATO müttefiki olduğunu, ortak güvenliğe önemli katkılar sağladığını söyledi.

Rutte, " Ayrıca bildiğiniz gibi, müttefikler arasında devam eden tartışmalar olduğunda, rolüm genellikle yorum yapmak değil, mümkün olduğunca yardımcı olmaktır. Ancak bunun başarılı olup olmadığını, süreç tamamlanmadan size söyleyemem." diye konuştu.

"AB, Ukrayna'ya destek konusunda çözüm üretmek zorunda"

Litvanya Başbakanı Ruginiene ise Macaristan'ın Ukrayna engelinin kendisi için çok hassas bir konu olduğunun altını çizdi.

Kendi ülkesinin Ukrayna ile benzer tehdit ve baskı hissettiğini belirten Ruginiene, Ukrayna'nın başarılı olmasının öneminin altını çizdi.

Ruginiene, "AB, buna bir çözüm üretmek zorunda. Desteğin durdurulması bizim için kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

Arktik Gözcüsü misyonu hakkında ise Ruginiene, NATO ailesinin eksikliklerini birlikte tespit edip gidermesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ruginiene, Baltık ülkelerinin bugün Rusya ve Belarus tarafından tehdit edildiğini ancak yarın tehdidin başka bir yerden gelebileceğini belirterek, "Çok hızlı uyarlanabilen ve cevap verebilen bu aile içinde olduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

