Rutte Karadeniz'deki saldırıları Bulgar ve Rumen liderlerle değerlendirdi - Son Dakika
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Rutte Karadeniz'deki saldırıları Bulgar ve Rumen liderlerle değerlendirdi

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NATO Genel Sekreteri Rutte, Karadeniz'deki güvenlik durumu ve ticari gemilere yönelik saldırıları Bulgaristan Başbakanı Radev ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü. Rutte görüşmenin 'iyi' geçtiğini, NATO'nun doğu kanadındaki pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Karadeniz'deki güvenlik durumu ve ticari gemilere yönelik son saldırılara ilişkin "iyi" bir görüşme yaptığını belirtti.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun dron karşıtı kabiliyetler dahil doğu kanadındaki pozisyonunu güçlendirdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Bulgaristan ve Romanya liderleriyle Karadeniz'deki güvenlik durumu ve ticari gemilere yönelik son saldırılar hakkında "iyi" bir görüşme yaptığını aktaran Rutte, "NATO, Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek, caydırıcılık ve savunma duruşunu gerektiği şekilde uyarlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi İHA'larla saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin ise kaybolduğu bildirilirken, Komorlar bayraklı geminin ise mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
BulgaristanDenizcilikKaradenizGüvenlikPolitikaRomanyaGüncelDünyaNatoSon Dakika

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