Rutte: Putin'in Düşük Seviyeli Heyeti Hata

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine düşük seviyeli bir heyet göndermesini "hata" olarak tanımladı.

Rutte, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

İstanbul barış müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, "Putin, İstanbul'a düşük seviyeli heyet göndererek hata yaptı." yanıtını verdi.

Rutte, "Top açıkça onun sahasında. Topu oynamalı. Barış istemek konusunda ciddi olmalı. Bu yüzden bence tüm baskı artık Putin'in üzerinde." diye konuştu.

Rus liderin kendisinin de bu durumun farkında olduğunu dile getiren Rutte, "Topun kendi sahasında olduğunu, başının dertte olduğunu, bu düşük seviyeli heyeti göndererek büyük bir hata yaptığını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Rutte, Ukrayna'nın masada bulunmasını ise "çok iyi" olarak nitelendirerek "Ateşkes müzakereleri için gerçekten istekli bir heyet gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin oynadığı rolden de memnuniyetini dile getiren Rutte, "Başkan Donald Trump'ın (savaşı) çıkmazdan kurtarması ve tüm bunlarda açıkça öncülük etmesi çok önemli ve son derece faydalı." değerlendirmesinde bulundu.