Bisikletle Mekke yolundaki Çanakkaleli Murat Tecimen, Cilvegözü\'nden Suriye\'ye ulaştı

ÇANAKKALE'den rüyasını gerçekleştirmek için bisikletle umreye gitmeye karar veren huzurevi görevlisi Murat Tecimen (43) Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye ulaştı. Tecimen, "Kalbime aşk düştü, aşkla geldim. Bu yolun her kilometresini alın terimi dökerek katetmek istedim" dedi.

RÜYASINDA KUTSAL TOPRAKLARI GÖRDÜ

Çanakkaleli huzurevi görevlisi Murat Tecimen, rüyasında kutsal topraklara gittiğini görmesi üzerine umre yapmaya karar verdi. Tecimen, 2 Ekim'de cuma namazı çıkışı düzenlenen törenin ardından bisikletiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Reyhanlı ilçesine ulaşan Tecimen, 4 bin kilometrelik yolculuğunun bin 300 kilometrelik kısmını tamamlayarak Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

ÖNÜNDE 2 BİN 600 KİLOMETRE VAR

Geçişi sırasında açıklama yapan Tecimen, "Çanakkale'de cuma namazını kıldıktan sonra hemşehrilerimin hayır duasını alarak yola çıktım. Bismillah diyerek bisiklet yolculuğuma başladım. Çok şükür Hatay'a ulaştım. Önümde daha 2 bin 600 kilometre kaldı. Daha önce şehitlere saygı ve vefa için Çanakkale 50'nci Alay Şehitliği'nden aldığım şehit toprağa ve şanlı Türk bayrağını 19 Mayıs'ta Samsun Valisi'ne teslim etmiştim. Bu defa ise gördüğüm rüyayı gerçekleştirmek için pedal çeviriyorum" dedi.

BU YOL HEPİMİZİN YOLU

Tecimen, "Gördüğüm rüya üzerine davete icabet etmeye karar verdim. Kalbime aşk düştü, aşkla geldim. Bu yolun her kilometresini alın terimi dökerek katetmek istedim. Yolculuğum sırasında bana gönlünü, sofrasını açan herkesten Allah razı olsun. Bu yol sadece benim yolum değil, hepimizin yolu. Rabbim sağ salim Kabe'ye, peygamber efendimizin huzuruna varmayı nasip ederse, ellerimi açtığımda hepimiz için dua edeceğim" diye konuştu.