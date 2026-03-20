Rüzgar Bebeğin Tedavisi için 82 Milyon TL Toplandı

BOLU'da SMA TİP-2 tanısı alan 5 aylık Rüzgar Göktaş'ın tedavisi için gerekli olan 82 milyon TL toplandı. Böylece Rüzgar bebeğe ve ailesine en güzel bayram hediyesi verilmiş oldu.

Bolu'da 31 Ekim 2025'te dünyaya gelen Rüzgar bebeğe, 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. Rüzgar bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli olan yaklaşık 82 milyon TL için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Valilik, 3 ay önce Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için bağış kampanyasına onay verdi. Rüzgar'ın sağlığına kavuşması için kentteki sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlar seferber oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu destekleri ile Gazel Folklor ekibi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Rüzgar bebeğin tedavisi için yardım gecesi düzenlendi.

YARDIM İÇİN TELEFON BAŞINA GEÇTİLER

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen ayrı bir yardım gecesinde de siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları yardım toplamak için telefon başına geçti. Gecede kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar, telefonla ve sanal medya üzerinden canlı yayınlanan programa bağlanarak 4 saatte 18 milyon, Kadir Gecesi'nde ise vatandaşlardan gelen fitre ve zekatlarla 7 milyon TL toplandı.

RÜZGAR BEBEK DUBAİ'YE GİDECEK

Rüzgar bebeğin ailesi ile Bolu halkının SMA hastası bebeği yaşatmak için verdiği mücadele, 100'üncü gününde mutlu sona ulaştı. Tedavi için gereken 82 milyon TL toplandı, böylece Rüzgar bebeğe ve ailesine en güzel bayram hediyesi verilmiş oldu. Rüzgar bebek tedavisi için önümüzdeki günlerde Dubai'ye götürülecek.