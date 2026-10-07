Saadet Partisi, AK Parti\'nin İzmir videosuna para sayma görüntüleriyle yanıt verdi

(ANKARA) - Saadet Partisi, AK Parti'nin "İzmir videosu"na, "Sürpriz Fonlu" başlıklı videoyla yanıt verdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "fon krizi"nde adı geçen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin'in yanı sıra, Fatma Betül Sayan Kaya'nın para sayma görüntülerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi öncesinde, AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya Saadet Partisi'nden yanıt geldi. AK Parti'nin X hesabından paylaşılan 30 saniyelik videoda, çöp dağlarının arasından açan çiçekler yer almıştı. Videonun fonunda "İzmir Marşı" kullanılırken, videonun sonunda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş tarihi olarak 7 Ekim 2026'ya yer verilmişti.

AK Parti'nin paylaştığı video sonrası Saadet Partisi videoyu değiştirerek yayınladı. "Sürpriz Fonlu" başlığı ile partinin X hesabından paylaşılan videonun sonunda adı "Fon krizi"nde geçen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile birlikte Fatma Betül Sayan Kaya'nın para sayma görüntüsüne yer verildi.