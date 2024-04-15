Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran-İsrail Gerilimini Değerlendirdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran-İsrail Gerilimini Değerlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran-İsrail Gerilimini Değerlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran-İsrail arasındaki gerilime ilişkin endişelerini dile getirerek, İsrail'in Ortadoğu'daki çatışmaların baş sorumlusu olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı misilleme olarak değerlendirirken, İsrail'in bölgede ateşi yaymayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in soykırım politikalarına karşı tepki göstermeyen ülkelerin samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu vurguladı ve Gazze'deki soykırımın engellenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, İsrail'in Türkiye topraklarını kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.

15.04.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran- İsrail arasındaki gerilime ilişkin, "Ortadoğu'daki son gelişmeler endişe verici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu ise olayların başlangıcı değil sonucudur. Herkes bilmelidir ki, bugün karşı karşıya kaldığımız çatışmaların baş sorumlusu işgal rejimi İsrail'dir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde Ortadoğu'nun sahne olduğu gerilim hakkında X hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, İran'ın, Suriye'deki konsolosluk binasının vurulmasına misilleme olarak İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili, "Ortadoğu'daki son gelişmeler endişe verici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu ise olayların başlangıcı değil sonucudur. Herkes bilmelidir ki, bugün karşı karşıya kaldığımız çatışmaların baş sorumlusu işgal rejimi İsrail'dir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail, Gazze'de uyguladığı soykırımı gözlerden uzaklaştırmak ve 7Ekim'den bugüne her geçen gün kaybettiği dünya kamuoyu desteğini tekrar kazanmak için İran'ı hedef alarak, şaşırtma uygulamaya çalışmaktadır. Bu amaçla; İran'ın Şam konsolosluğuna saldırmış, İranlı general ve sivil yetkilileri katletmiştir. Böylece İsrail, ateşi bölgeye yaymayı hedeflemektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırıya karşı İran'ın meşru müdafaa hakkı vardır. İran tarafından verilen ve oldukça makul olan karşılık bu bağlamda değerlendirilmelidir. Her yaptığının yanına kar kaldığı rahatlığıyla hareket eden İsrail, her şeyi bir kere daha düşünecektir, düşünmelidir!

ABD ve 'gelişmiş kabul edilen' ülkelerin barışı tesis etmek adına değil adeta İsrail zulmüne açıktan destek vermek adına yarışır durumda oldukları da bir kez daha görülmüştür. Bebekleri, çocukları, hamile kadınları dahi alçakça katleden, ambulansları, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri dahi hedef alan, bu kapsamda yaklaşık 17.000 çocuğu ve 35.000 kişiyi katleden İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeyenler, peş peşe İran'a karşı açıklamalar yapmaktadırlar. Bu samimiyetsiz ve ikiyüzlü tavır asla kabul edilemez. Bu ikiyüzlü tavır unutulmamalıdır ve unutulmayacaktır!

Şimdi herkesin asıl odaklanması gereken yer Gazze'dir, işgal altındaki Filistin topraklarıdır. Artık herkes Gazze'deki soykırımın engellenmesi için üzerine düşeni yapmalıdır. Katliamı bir politika olarak benimseyen işgalci İsrail'e geri adım attıracak çabalar derhal tatbikata konulmalıdır."

Karamollaoğlu, açıklamasını, "Ülkemiz topraklarından kime ait olursa olsun, hiçbir askeri tesisin İsrail tarafından kullanılmasına izin verilmemeli ve hava sahamızın kullanılmasına müsaade edilmemelidir" uyarısını yaparak tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran-İsrail Gerilimini Değerlendirdi - Son Dakika

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