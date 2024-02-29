Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çalışkan, seçimlerin önemine vurgu yaparak, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.

29.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışkan, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki seçimlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak adayı olarak seçime katıldığını belirten Çalışkan, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

Necmettin Çalışkan, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement