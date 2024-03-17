Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Beylikdüzü ve Avcılar\'da Esnafa Ziyaretlerde Bulundu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu.
Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarın önünde bulunan partisinin seçim çadırına giden Aydın, görevlilerle fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı.
Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti.
Cemevinin başkanı Aslan Uzun ve beraberindekilerle sohbet eden Aydın, ülkedeki ekonomik durum hakkında sorular sordu.
İBB Başkan adayı Aydın, cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin son yıllarda çok çabuk tüketildiğinin aktarılması üzerine, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu söyledi.
Aydın, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını dile getirerek, "Hırsımızı ve nefsimizi dizginlemezsek daha çok şey yaşarız." diye konuştu.
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