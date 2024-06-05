Saadet Partisi, İsrail'in Filistin'deki vahşetine karşı protestolara müdahaleleri TBMM'ye taşıdı

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Saadet Partisi, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği vahşet ve soykırıma karşı Türkiye'de düzenlenen protestolara yönelik sert müdahaleler ve gözaltılar konusunda TBMM'ye Genel Görüşme açılması için öneri sundu. İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya tarafından yapılan öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Bülent Kaya'nın öneri metninde, demokratik haklardan olan gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkının Avrupa ve ABD'de engellenmesine karşı çıkılırken, Türkiye'de aynı içerikteki eylemlerin iktidar tarafından müdahale ile karşılandığına dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto edenlere karşı yapılan müdahalelerin demokratik hukuk devleti ilkesine uygun olup olmadığının müzakere edilmesi gerektiği belirtildi. Öneri metninde ayrıca, İsrail ile ticareti kesmek için atılan adımların yetersiz olduğu ve İsrail'e devam eden ticaretin durumu hakkında da bilgiler yer aldı. Ayrıca, İsrail'e petrol sağladığı iddia edilen bir şirketin önünde gerçekleştirilen protestoya yapılan sert müdahalenin de eleştirildiği vurgulandı.

'ADETA BİR GÖZDAĞI İŞLEMİDİR'

Yaşanan olaylar ve müdahaleler hakkında TBMM Genel Kurulu'nda da konuşan Bülent Kaya, "Geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'ta başlattığı katliamı protesto etmek için bir petrol şirketinin önünde bir grup genç sivil inisiyatif sahibi bir araya geldi, ne var ki mala zarar vermek gibi ciddiyetsiz gerekçelerle sabaha karşı evlerinden şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Her ne kadar dün akşam saatlerinde gençlerin tamamı serbest bırakılmış olsalar da bu utancın ülkemize yaşatılmış olması bizleri derinden sarsmıştır. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacak kişilerin bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması, adeta bir cezalandırma veya gözdağı işlemi gibi gözaltı işleminin yapılması ve gözaltında kadınlara çıplak muamele, erkeklere kötü muamele şeklindeki uygulamaların şikayet olarak dile getirilmesi, bu Hükümetin ve Filistin meselesine, insan hakları meselesine duyarlılık gösteren herkesin takip etmesi gereken bir konudur" dedi.

Gözaltı işlemlerinin hukuka ve adalete uygun olmadığını ve protesto haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Kaya, "İktidar adeta 'protestolar bile benim kontrolümde olmalı ve benim tarafımdan organize edilmedikçe makbul olmamalı' anlayışını ortaya koyuyor. Her şeyden ve herkesten uslu çocuk olmasını beklemeyin. Sizden olmayanların da ortaya koymuş olduğu protestolar, düşünce ve ifade özgürlükleri olabilir. Bunların sonucu, coplanmak ya da bir şafak operasyonunda gözaltına alınmak asla ve asla olmamalı. Dolayısıyla burnunuzun dibinde tarihin en kanlı soykırımlarından biri gerçekleşirken bunlara sesinizi somut adımlarla yükseltmenizi beklediğimiz gibi bu süreçte insanlarımızın vicdanında daha derin yaralar açmamak için bu protesto ve düşünce ve ifade özgürlüğünü ortaya koyan vatandaşlarımıza karşı hukuka ve adalete uygun tavırlar ortaya koymanızı bekliyoruz" diye konuştu.