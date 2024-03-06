Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Darülaceze'yi Ziyaret Etti

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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Şişli'de Darülaceze'yi ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın, İl Başkan Yardımcısı Selahattin Acaroğlu ve İl Basın Müşaviri Mustafa Türk ile Darülaceze'yi ziyaret etti. Aydın, burada kalan vatandaşların rehabilitasyon merkezinde yaptıkları dokuma, resim, seramik, baskı ve el işi gibi ürünleri inceledi.

Ziyareti sırasında Darülaceze'deki vatandaşlarla sohbet eden Aydın, şunları söyledi:

"HERKES DARÜLACEZE'Yİ DİKKATLE TAKİP ETSİN"

"Benim resme, sanata yatkınlığım yok demeyin. Bakınız Darülaceze'de kalan insanlarımız sıfırdan resim yapabiliyorlar. Bir el zanaatı geliştirebiliyorlar. Hem de sıfırdan. 65 yaşından sonra resim yapılabiliyor Gençler, orta yaşlılar, duyduk duymadık demeyin. İşte Darülaceze. Herkes burayı dikkatle, kulağıyla, gözüyle takip etsin. Kendisi için bir resim, bir sanat kulvarı belirlesin. Bunu ben burada görerek inanın çok müsterih oldum, kıvanç duydum."