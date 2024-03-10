Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği\'ni ziyaret etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

10.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:45
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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, "Biz büyükşehir belediyesi olarak bu konuda dört başı mamur bir adımı atacağımızı kendilerine söyledik. Bu bizim İstanbul'a karşı sorumluluğumuzdur. İstanbulluya karşı sorumluluğumuzdur. Her sektöre karşı olduğu gibi özellikle hızla hizmet erişimine ulaşmak isteyen insanlarımıza karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bu hizmeti götüren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzdur. Altını çizerek söylüyorum, bizim yönetimimizde dosdoğru belediyecilik olacak. Dosdoğru hizmet olacak ve insanlarımız dosdoğru belediyecilikten istifade edecek" dedi. Aydın, Maltepe'de de vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, önce Kartal Adayı Murat Çeker ile birlikte Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti.

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Ersin Ay, ziyaretin ardından şöyle konuştu:

"SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜM YOLLARINI DİLE GETİRDİK"

"Sayın Saadet Partisi İBB Adayımız ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Yaptığımız toplantıda yaptığımız görüşmede sorunlarımızı ve çözüm yollarını dile getirdik. Başkanımız da seçim sonrasında seçilmesi durumunda bizlere yardımcı olacaklarını çözüme ulaştıracaklarını söylediler. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Aydın da şunları söyledi:

"BAŞKA BİR İSTANBUL'UN MÜMKÜN OLDUĞUNU HEP DİLE GETİRİYORUZ"

"Evet ben de arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Ersin Bey'e, Barış Bey'e. Sorunları içinde yaşadıkları için bizimle paylaştılar. Biz Saadet Partisi olarak İstanbul'da başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu, bunun bütün toplum kesimleri için mümkün olduğunu hep dile getiriyoruz. Bu sektör durdurulamaz bir sektördür. İstanbul'umuzda bu sektörde 200 bini aşkın hizmet eden arkadaşımız var. Dolayısıyla başlı başına ele alınması gerekir, can güvenliği, sosyal güvenlik başta olmak üzere… ve birtakım standartların olması lazım, çalışma saatleri açısından ücret açısından.

İSTANBUL'A KARŞI İŞLENEN SUÇLARA KARŞI KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ

Biz büyükşehir belediyesi olarak bu konuda dört başı mamur bir adımı atacağımızı kendilerine söyledik. Bu bizim İstanbul'a karşı sorumluluğumuzdur. İstanbulluya karşı sorumluluğumuzdur. Her sektöre karşı olduğu gibi özellikle hızla hizmet erişimine ulaşmak isteyen insanlarımıza karşı sorumluluğumuz olduğu gibi bu hizmeti götüren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzdur. Altını çizerek söylüyorum, bizim yönetimimizde dosdoğru belediyecilik olacak. Dosdoğru hizmet olacak ve insanlarımız dosdoğru belediyecilikten istifade edecek; yoluyla, ulaşımıyla, sektörleriyle de… ve biz Saadet Partisi olarak şunun da altını çizmek isterim. İstanbul'a karşı işlenen suçlara karşı kayıtsız kalmayacağız. İstanbulluya karşı işlenen suçlara karşı kayıtsız kalmayacağız. ve İstanbul'umuzda moto kurye arkadaşlarımızın içinde bulunmuş olduğu sorunlara karşı kayıtsız kalmayacağız. Mutlaka ve muhakkak üzerine üzerine gideceğiz ve çözümünü, denetimini devreye sokacağız. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Aydın, sonra Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birlikte Maltepe'de vatandaşlarla buluştu. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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